Son dakika! Samsun'da ev yangını
15.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:57
Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürdü.
Samsun'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürdü.
Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Muhtar Yaşar Keklik Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A.'nın evinde yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAMSUN
Kaynak: İhlas Haber Ajansı