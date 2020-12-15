Son dakika! Samsun'da ev yangını
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Son dakika! Samsun'da ev yangını

15.12.2020 14:53 | Son Güncelleme: 15.12.2020 14:57
Son dakika! Samsun'da ev yangını

Son dakika 3. sayfa haberi: Samsun'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürdü.

Samsun'da bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürdü.

Yangın, Samsun'un İlkadım ilçesi Fatih Mahallesi Muhtar Yaşar Keklik Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın ikinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mustafa A.'nın evinde yangın çıktı. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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