Son dakika: Samsun'da ev yangını
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Son dakika: Samsun'da ev yangını

26.11.2020 08:48 | Son Güncelleme: 26.11.2020 08:52
Son dakika: Samsun'da ev yangını

Son dakika haberler: Samsun'da bir ev çıkan yangında tamamen yandı.

Samsun'da bir ev çıkan yangında tamamen yandı.

Yangın, Samsun'un Salıpazarı ilçesinin Esatçifliği Mahallesi'nde gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İbrahim Konaçoğlu'na ait evde yangın çıktı. Alevler evi sararken olayda ölen ve yaralanan olmadı. Yangında ev tamamen yandı.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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