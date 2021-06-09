Son dakika... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
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Son dakika... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı

Son dakika... Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 4 şüpheli yakalandı
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: Samsun'da gerçekleştirilen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

Samsun'da gerçekleştirilen 2 uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "torbacı" olarak tabir edilen sokak satıcılarını yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Canik ilçesi Yenimahalle Mahallesi'nde E.E.K. ve E.Y'nin bulunduğu aracı durduran ekipler, aramalarda 710 kapsül sentetik ecza hapı ele geçirdi, şüpheliler gözaltına alındı.

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'nde ise uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen A.C.K. ile irtibatlı olan S.T'nin üzerinde, 112 kapsül sentetik ecza hapı, ruhsatsız tabanca ve 3 tabanca fişeği ele geçirdi.

A.C.K'nin ikametinde de arama yapan ekipler, 389 kapsül sentetik ecza hapı, 4,46 gram esrar, ruhsatsız tabanca, 25 tabanca fişeği ve uyuşturucu madde satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 745 lira buldu.

Gözaltına alınan A.C.K. ile uyuşturucu madde ticaretine aracılık yaptığı tespit edilen S.T. emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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