Son dakika! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
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Son dakika! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

Son dakika! Samsun'da düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

Samsun'da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Canik ilçesi Yeni Mahallesi'nde uyuşturucu şüphelisi H.K'yi yakaladı.

Zanlının iş yerinde arama yapan polis, çeşitli miktarlarda uyuşturucu ile ruhsatsız tabanca ele geçirdi.

İlkadım ilçesi Çiftlik Mahallesi'nde irtibatlı olduğu kişilere uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisi edinilen ekipler H.T. ve O.E.T. şüphelilerin iş yerinde yapılan aramada ise bir miktar uyuşturucu madde buldu.

Gözaltına alınan zanlılar emniyete götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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