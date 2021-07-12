Son dakika! Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirildi
Son dakika haberlerine göre Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
Samsun'da düzenlenen operasyonda 2 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirildi, bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sokak satıcılarına yönelik çalışma yürüttü.
Atakum ilçesi Yenmahalle'de uyuşturucu sattığı bilgisi edinilen E.Ç'nin ikametine operasyon düzenlendi.
Adreste arama yapan ekipler 79'u sentetik ecza 2 bin 209 uyuşturucu hap ele geçirdi.
Şüpheli E.Ç. "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek