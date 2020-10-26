Son dakika... Samsun'da DEAŞ'tan yabancı uyruklu bir kişi gözaltına alındı

Son dakika haberi... Samsun'da DEAŞ terör örgütü ile bağlantı olduğunu iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu bir kişi adliyeye sevk edildi.