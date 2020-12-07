Son dakika! Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı
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Son dakika! Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı

07.12.2020 22:03 | Son Güncelleme: 07.12.2020 22:06
Son dakika! Samsun'da çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı

Son dakika haberleri... Samsun'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

Samsun'da jandarma ekiplerince çeşitli suçlardan aranan 53 kişi yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timi (JASAT), emniyet ve asayişin sağlanması ve kamu düzeninin korunması amacıyla aranan şahıslara yönelik çalışma yürüttü.

Ekipler, belirlenen adreslere düzenledikleri operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan 53 şüpheliyi yakaladı.

Gözaltına alınan zanlılar işlemlerinin ardından adli mercilere teslim edildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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