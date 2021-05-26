Son dakika... Samsun'da çatı yangını
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Son dakika... Samsun'da çatı yangını

Son dakika... Samsun'da çatı yangını
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberler... Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın çatısı çıkan yangında kül oldu.

Samsun'un Çarşamba ilçesinde bir apartmanın çatısı çıkan yangında kül oldu.

Olay, Çarşamba ilçesi Umut Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Umut Mahallesi 602. Sokak üzerinde Yüksel A.'ya ait apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede çatıyı saran alevler panik yaşatırken, durum Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirildi. Olay yerine intikal eden Samsun Büyükşehir İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahalede bulundu. Yangında can kaybı veya yaralanan olmazken, apartmanın çatısı küle döndü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı. - SAMSUN

Son dakika... Samsun'da çatı yangını
Son dakika... Samsun'da çatı yangını

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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