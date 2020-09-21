Son dakika! Samsun'da çalışma programı ve denetimlerle trafik kazalarında düşüş yaşandı Gelen son dakika haberine göre Samsun'da ortaya konulan çalışma programı dışında yapılan kararlı ve sürekli denetimler kapsamında trafik kazalarının azaldığı bildirildi.

Samsun'da ortaya konulan çalışma programı dışında yapılan kararlı ve sürekli denetimler kapsamında trafik kazalarının azaldığı bildirildi.

Samsun Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, İçişleri Bakanlığınca 2017 yılında çıkarılan "Trafik Güvenliği Uygulama Politika Belgesi"ne göre hareket edilerek sürücü, yolcu ve yaya olarak tanımlanan trafikteki insan unsurunun trafik ortamında yaptıkları kural ihlalleri ile bu ihlaller sonucu meydana gelen trafik kazalarının en aza indirilmesinin hedeflendiği anımsatıldı.

Açıklamada, kazaların en aza indirilmesinin sağlanmak istendiği işaret edilerek, "Bu sayede kaza nedenli ölümler ve ciddi yaralanmaların en aza indirilmesi, trafik kazaları nedeniyle yaşanmakta olan diğer sosyo-ekonomik kayıpların da genel anlamda toplumsal hayatın, özelde ise bireylerin yaşamlarını tehdit edebilme kapasitelerini ortadan kaldırmak hedefleniyor." ifadelerine yer verildi.

Emniyet Genel Müdürlüğünün belirlediği çalışma programı dışında kentte kararlı ve sürekli özel denetimler yapıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"İl genelinde 2019 yılının 8 aylık döneminde 13 ölümlü kaza meydana gelirken, 2020 yılının 8 aylık döneminde 8 ölümlü kaza meydana gelmiş ve yüzde 38,5 oranında azalma gerçekleşmiştir. Yine aynı dönemler içerisinde ölü sayısı 59'dan 33'e düşerek yüzde 44,1, yaralanmalı kazalar 1726'dan 1560'a düşerek yüzde 9,6, maddi hasarlı kazalar 2196'dan 2101'e düşerek yüzde 4,3, toplam kazalar ise 3935'den 3669'a düşerek yüzde 6,8 oranında azalış meydana gelmiştir."

Kent merkezinde 2019 yılının 8 aylık döneminde 3 ölümlü kaza meydana geldiği belirtilen açıklamada, "2020 yılının 8 aylık döneminde 1 ölümlü kaza meydana geldiği ve yüzde 66,7 oranında azalma gerçekleştiği vurgulanarak, "Aynı dönemler içerisinde ölü sayısı 22'den 14'e düşerek yüzde 36,4, yaralanmalı kazalar 857'den 828'e düşerek yüzde 3,4, maddi hasarlı kazalar 1418'den 1307'ye düşerek yüzde 7,8, toplam kazalar ise 2278'den 2136'ya düşerek yüzde 6,2 oranında azalış meydana gelmiştir. İlimizde trafik kazalarının azaltılmasına yönelik yapılan denetimler aynı kararlılıkla devam edecektir." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü