Son dakika... Samsun'da bu yıl 6 bine yakın yeni iş yeri açıldı, bin 571 esnaf da kepenk kapattı
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Son dakika... Samsun'da bu yıl 6 bine yakın yeni iş yeri açıldı, bin 571 esnaf da kepenk kapattı

09.12.2020 14:48 | Son Güncelleme: 09.12.2020 14:52
Son dakika... Samsun'da bu yıl 6 bine yakın yeni iş yeri açıldı, bin 571 esnaf da kepenk kapattı

Son dakika haber: Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanvekili Savaş Kiraz, 2020 yılında Samsun'da 6 bine yakın yeni iş yerinin açıldığını, bin 751 esnafın da kepenk kapattığını söyledi.

Samsun Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (SESOB) Başkanvekili Savaş Kiraz, 2020 yılında Samsun'da 6 bine yakın yeni iş yerinin açıldığını, bin 751 esnafın da kepenk kapattığını söyledi.

Savaş Kiraz, Samsun'da kapanan ve açılan iş yeri sayıları hakkında bilgi verdi. 2020 yılında SESOB kayıtlarına göre 6 bine yakın yeni işyerinin açıldığını ifade eden Kiraz, "Şu anda Samsun'da 1 Ocak ile 7 Aralık arasında bin 751 tane esnaf kepenk kapatmış. Bu tüm sektörlerde yaşanan kapanma sayısı. Buraların çoğu da aile işletmesi ve eş ve çocuklar da buralarda çalışıyordu. Yine aynı sürede 6 bine yakın da yeni işyeri açıldı. Bu açılan işyeri sayısının yüksek olması da işler iyi olduğu için değil, 'başka sektörlerde başarılı olur muyum' düşüncesi ile açılan yerlerdir. Bu açılan iş yerlerinin açılışı da esnafın son çırpınışı olarak nitelendirilebilir. Aşı çalışmalarının etkisini göstermesi ve piyasanın düzene girmesi de 2021 Nisan ayını bulabilir. Nisan ayına kadar esnafın dayanma gücü kalır mı onu bilemiyoruz. Aşı bulunsa bile 1 yıldır biriken esnaf borçları var. Bu borçların da uzun vadeli düşük rakamlarla yıllara yayılması gerekiyor ki esnaf toparlanabilsin" dedi.

"Bayan kuaförlerinin işleri yüzde 70 düştü"

Bayan kuaförlerinin işlerinin de yüzde 70 oranında düştüğünü dile getiren Kiraz, şunları söyledi:

"Pandemi kadın kuaförlerini de olumsuz etkiledi. 'Kadınlar asla süsünden vazgeçmez' sözü bile geride kaldı. Bazen insanların korkusu her şeyden vazgeçmesine neden oluyor. Devamlı olarak da pandemi konusuyla alakalı kuaförler, berberler ve güzellik salonları gündeme geliyor. Buralarda virüsün yayılma ihtimali oldukça düşük. Çünkü bizler steril ortamlarda ve malzemeler ile çalışıyoruz. Pandeminin başında da 2 ay kapalı kaldık. İşlerimiz genel olarak yüzde 70 oranında düştü. Birçok insan evlerde kendi işini yapmaya başladı. 850 üyemizin tamamına yakınında durum böyle. Düğünlerin ertelenmesi, fotoğraf çekimlerinin olmaması, nişan, sünnet gibi toplu etkinliklerin yapılamıyor olması da işlerimizi büyük ölçüde azalttı. Kahveciler, çay ocakları, spor salonları ve hamamlar gibi işletmeler de bizden daha fazla zarar gördü." - SAMSUN

Son dakika... Samsun'da bu yıl 6 bine yakın yeni iş yeri açıldı, bin 571 esnaf da kepenk kapattı
Son dakika... Samsun'da bu yıl 6 bine yakın yeni iş yeri açıldı, bin 571 esnaf da kepenk kapattı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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