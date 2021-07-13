Son dakika... Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ölümden döndü
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Son dakika... Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ölümden döndü

Son dakika... Samsun'da boğulma tehlikesi geçiren bir kişi ölümden döndü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri... Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Samsun'da denizde yüzerken boğulma tehlikesi geçiren bir kişi hastanede tedavi altına alındı.

Olay, Samsun'un Tekkeköy ilçesi Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, denizde yüzerken kaybolan 28 yaşındaki Ali İnak vatandaşlar tarafından yapılan arama çalışması sonucu bulunarak sudan çıkarıldı. 112 Sağlık ekipleri tarafından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Ali İnak yoğun bakım servisinde tedavi altına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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