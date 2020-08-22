Son Dakika | Samsun'da bir kurumda gece bekçiliği yapan kişi silahla yaralandı
Son dakika habere göre Samsun'un Ayvacık ilçesinde Belediyede görevli gece bekçisi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
22.08.2020 18:35 | Son Güncelleme: 22.08.2020 19:16
Samsun'un Ayvacık ilçesinde Belediyede görevli gece bekçisi uğradığı silahlı saldırı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Ayvacık Belediyesi Bakım Onarım Şefliği'nde gece bekçiliği yapan A.Ö, görev başındayken gece 03.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi veya kişilerce silahlı saldırıya uğradı.
Yaralanan A.Ö, sağlık ekipleri tarafından Ayvacık Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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Kaynak: AA