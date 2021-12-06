Son dakika! Samsun'da bir kişinin silahla yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı - Haberler
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Son dakika! Samsun'da bir kişinin silahla yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

AA / Veysel Altun - Haberler | Güncel
Son dakika! Samsun'da bir kişinin silahla yaralanma anı güvenlik kamerasına yansıdı

Edinilen son dakika gelişmesine göre Samsun'un Canik ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

GAZİOSMANPAŞA, İSTANBUL (AA) - Samsun'un Canik ilçesinde çıkan silahlı kavgada bir kişi yaralandı.

Gaziosmanpaşa Mahallesi İmam Gazali Sokak'ta restoran önünde dün akşam saatlerinde iki grup arasında çıkan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine araçtan pompalı tüfek çıkaran O.B. ve R.S'yi gören T.K. restorana kaçtı.

Şüpheli O.B'nin restorana girerek ateş açtığı olayda T.K, vücudunun çeşitli bölgelerinden yaralandı. Kentteki özel bir hastaneye kaldırılan T.K'nin tedavisi sürüyor.

İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan olayın ardından kaçan şüpheliler O.B. ile R.S'nin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

AA / Veysel Altun - Son Dakika Haberleri

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