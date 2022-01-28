Son Dakika | Samsun'da bir kişinin otomobilde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı - Haberler
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Son Dakika | Samsun'da bir kişinin otomobilde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son Dakika | Samsun'da bir kişinin otomobilde öldürülmesiyle ilgili gözaltına alınan şahıs tutuklandı

Son dakika haber: Samsun'da bir kişinin otomobilde öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

İLKADIM, SAMSUN (İHA) - Samsun'da bir kişinin otomobilde öldürülmesi olayıyla ilgili gözaltına alınan zanlı, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, Samsun'un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi Eskişehir Sokak üzerinde 2 gün önce gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 6 çocuk babası Mustafa Yağbasan (39), içinde bulunduğu otomobilin şoför koltuğunda otururken silahlı saldırıya uğradı. Tabancayla açılan ateş sonucu kafasından vurulan Mustafa Yağbasan, olay yerinde hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili B.A.'yı gözaltına aldı.

Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen B.A. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Olayla ilgili firarda olan şüphelileri yakalama çalışmasının devam ettiği öğrenildi.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Eskişehir, Hastane, İlkadım, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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