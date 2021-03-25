Son dakika: Samsun'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı
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Son dakika: Samsun'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı

Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel
Son dakika: Samsun'da bir kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 5 zanlı gözaltına alındı

Son dakika haberleri... Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

Samsun'un Atakum ilçesinde bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Bürosu ekipleri, Körfez Mahallesi'nde 27 yaşındaki Yalçın Cerrah'ın silahlı saldırıda yaşamını yitirmesiyle ilgili faillerin yakalanması için yürüttüğü çalışmayı tamamladı.

Samsun ve Ordu'nun Ünye ilçesinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Yalçın Cerrah, 31 Ekim 2020'de Körfez Mahallesi'nde kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğramış, olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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