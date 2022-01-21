Son dakika: Samsun'da bir kişinin arkadaşını bıçakla yaraladığı anlar güvenlik kamerasında

Bir son dakika haberine göre Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

İLKADIM, SAMSUN (AA) - Samsun'un İlkadım ilçesinde bir kişinin tartıştığı arkadaşını bıçakla yaraladığı anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Alınan bilgiye göre, dün, Pazar Mahallesi Pazar Sami Sokak'ta bir kahvehane önünde oturan E.K. (42) ile arkadaşı F.A. arasında tartışma çıktı. E.K, tartışmanın ardından bıçakla F.A'yı bacaklarından yaraladı.

Sağlık ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan F.A. tedavi altına alındı.

İlkadım Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheliyi yakalamak için Kışla Mahallesi Harmancık Sokak'taki ikametine gitti. Teslim olmamak için ikametini kundaklayan E.K, dumandan etkilendi.

Sağlık ekiplerince Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan şüpheli, tedavisinin ardından gözaltına alındı. Şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan E.K. ile F.A'nın tartışması ve bıçakla yaralama olayının yaşandığı anlar, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.