Son dakika... Samsun'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
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Son dakika... Samsun'da bir kişi otomobilde ölü bulundu

Son dakika... Samsun'da bir kişi otomobilde ölü bulundu
Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan - Haberler | Güncel

Son dakika haberi... Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde bir kişi, park halindeki otomobilin içinde ölü bulundu.

Bengü Mahallesi'nde yol kenarında park halindeki otomobilin içinde hareketsiz kişiyi görenler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, otomobildeki 63 yaşındaki Ali Keskin'in öldüğünü belirledi.

Yapılan ilk incelemede kalp krizi geçirdiği değerlendirilen Keskin, kesin ölüm nedeninin tespiti için otopsi yapılmak üzere Bafra Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ümit Ceylan

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