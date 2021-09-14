Son dakika: Samsun'da bir kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı

Samsun'da bir kişi Cumhurbaşkanı'na hakaretten gözaltına alındı.

Olay, İlkadım ilçesi 19 Mayıs Mahallesi'nde dün gece meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğüne bağlı gece bekçileri bağırarak çevreyi rahatsız ettiği iddia edilen F.E.'ye (57) müdahale etti. Bekçilere direnip Cumhurbaşkanı'na hakaret ettiği iddia edilen F.E. "devlet büyüklerine hakaret" suçundan gözaltına alındı. Sağlık raporu için sevk edildiği hastanede bekçinin bacağına da tekme attığı ileri sürülen F.E., Samsun Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. Bugün Samsun Adliyesine sevk edilen ve olay anında alkollü olduğunu ifade eden F.E., "Arkadaşlarla alkol aldıktan sonra eve dönüyordum. Yolda iki bekçi beni durdurdu. Kimlik kontrolü yaptı. Ben Cumhurbaşkanı'na hakaret etmedim. Kesinlikle iftiradır" dedi.

Mahkeme F.E.'nin yurt dışına çıkış yasağı getirerek iki haftada bir imza atmak üzere adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi. - SAMSUN

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