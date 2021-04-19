Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Anadolu Ajansı / Veysel Altun - Haberler | Güncel

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Samsun'un merkez Atakum ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Esenevler Mahallesi 311. Sokak'ta 4 katlı apartmanın en üst katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Alevler ve daireden gelen patlama sesleri üzerine evlerini terk eden apartman sakinleri, itfaiyeye haber verdi.

Bölgeye sevk edilen Samsun Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri, yaklaşık bir saat süren çalışmanın ardından yangını çevredeki evlere sıçramadan söndürdü.

Kullanılamaz hale gelen dairede yabancı uyruklu bir ailenin kaldığı, yangın sırasında evde olmadıkları öğrenildi.

Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Ersin Tatar Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nur Sürer Cem Yılmaz Acun Ilıcalı İbrahim Tatlıses
Spor Mesut Özil Arda Turan Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz Oğuzhan Özyakup
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:23:54. #1.16#

title