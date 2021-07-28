Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Samsun'un Havza ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Samsun'un Havza ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Sağlık Sokak'ta yapılan düğün sırasında bir binanın çatısından havai fişek atıldı.
Bu sırada çatıda çıkan yangın, izolasyon malzemelerinin ateş alması sonucu kısa sürede büyüdü.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangın sonucu çatıda hasar oluştu.
Alevlerin etkilediği yan binanın pencerelerinin camları da kırıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu