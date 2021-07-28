Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
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Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu - Haberler | Güncel

Samsun'un Havza ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Samsun'un Havza ilçesinde bir apartmanın çatısında çıkan yangın söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Sağlık Sokak'ta yapılan düğün sırasında bir binanın çatısından havai fişek atıldı.

Bu sırada çatıda çıkan yangın, izolasyon malzemelerinin ateş alması sonucu kısa sürede büyüdü.

Samsun Büyükşehir Belediyesi Havza İtfaiye Grup Amirliği ekiplerince söndürülen yangın sonucu çatıda hasar oluştu.

Alevlerin etkilediği yan binanın pencerelerinin camları da kırıldı.

Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu
Binanın çatısında çıkan yangın hasara neden oldu

Kaynak: Anadolu Ajansı / Özgür Uyaroğlu

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