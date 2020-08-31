Son dakika... Samsun'da belediye önündeki silahlı saldırıyla ilgili 3 kişi daha gözaltına alındı Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili, faillere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı.

Samsun'un Canik ilçesinde Hüsame Ünveren'in belediye binası önünde darbedildikten sonra pompalı tüfekle öldürülmesiyle ilgili, faillere yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 3 kişi yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Ünveren cinayetinin faili 2 kişinin, Trabzon'un Çaykara Sultan Murat Yaylası'nda saklanmalarına yardım ve yataklık ettikleri iddia edilen biri kadın 3 kişi gözaltına alındı. Trabzon'da yakalanan İ.K. (41), E.C. (24) ve Ş.E. (34) Samsun'a getirilerek İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosuna teslim edildi. Canik Belediyesi önünde 19 Ağustos'ta Hüsame Ünveren, ellerinde silah bulunan kişiler tarafından darbedilmişti. Pompalı tüfekle ateş edilen Ünveren kaldırıldığı özel hastanede yaşamını yitirmişti. Olayla ilgili 3 şüpheli tutuklanmıştı. Kaynak: AA