Son dakika... Samsun'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
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Son dakika... Samsun'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti

Son dakika... Samsun'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi hayatını kaybetti
Anadolu Ajansı / Recep Bilek - Haberler | Güncel

Bir son dakika haberine göre Samsun'un Bafra ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Samsun'un Bafra ilçesinde arkadaşlar arasında çıkan kavgada 3 kişi yaşamını yitirdi.

Kolay Mahallesi Derbent Baraj Gölü kenarında park halinde bulunan karavanda geceyi geçiren 6 arkadaş arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine O.B, ruhsatsız tabancayla ateş etti.

Başından vurulan İsmail V, Mustafa Ö. ve Orhan Y. olay yerinde hayatını kaybetti.

Bu sırada olay yerinden kaçan Z.K. ve K.B, ilçe merkezine giderek güvenlik güçlerine durumu bildirdi.

Zanlı O.B, jandarma ekiplerince gözaltına alındı, olayda kullanılan tabancaya el konuldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Recep Bilek

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