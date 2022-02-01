Son dakika: Samsun'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika: Samsun'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

AA, Mustafa Çavuş - Güncel
 - Güncelleme:
Son dakika: Samsun'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Gelen son dakika haberine göre Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında otomobilinin içinde kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y, yanına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi.

Tartışmanın ardından şüpheliler, Yasin Y'ye pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Yasin Y, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Son dakika: Samsun'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

AA / Mustafa Çavuş - Güncel

Recep Tayyip Erdoğan, Samsun, Güncel, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title