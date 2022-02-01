Son dakika: Samsun'da aracında silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı

Samsun'un Atakum ilçesinde silahlı saldırıya uğrayan kişi ağır yaralandı.

Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'ndaki trafik ışıklarında otomobilinin içinde kırmızı ışıkta bekleyen Yasin Y, yanına gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen 2 kişi tarafından araçtan indirilmek istendi.

Tartışmanın ardından şüpheliler, Yasin Y'ye pompalı tüfek ve tabancayla ateş etti.

Ağır yaralanan Yasin Y, 112 Acil Servis ekiplerince Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine kaldırıldı.

Polis, olayın ardından kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.