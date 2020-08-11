Son Dakika | Samsun'da 8. kattan düşen kişi hayatını kaybetti
Son dakika haberleri: Samsun'un İlkadım ilçesinde 8. kattan düşen kişi hayatını kaybetti.
11.08.2020 14:41 | Son Güncelleme: 11.08.2020 15:07
Samsun'un İlkadım ilçesinde 8. kattan düşen kişi hayatını kaybetti.
Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Ertan Dursun (46) 8. kattan düşerek ağır yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince Gazi Devlet Hastanesine kaldırılan Dursun, yapılan müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.
Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler
Kaynak: AA