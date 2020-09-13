Son dakika... Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara evde "fizyoterapi seansı" veriliyor
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Son dakika... Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara evde "fizyoterapi seansı" veriliyor

Gelen son dakika haberlerine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hastanelerdeki fizik tedavileri aksayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara evde fizyoterapi hizmeti veriyor.

Son dakika... Samsun'da 65 yaş ve üzeri vatandaşlara evde
13.09.2020 13:23 | Son Güncelleme: 13.09.2020 14:18

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde hastanelerdeki fizik tedavileri aksayan 65 yaş ve üzeri vatandaşlara evde fizyoterapi hizmeti veriyor.

Kovid-19 salgını nedeniyle hastanelerde alınan sıkı tedbirler ile acil durumlar dışındaki muayene ve tedavilere getirilen kısıtlamalar, fizik tedavi gören yaşlıları olumsuz etkiledi.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, 65 yaş ve üzeri hastaların mağduriyetlerini gidermek için yaşlılara evlerinde fizyoterapi hizmeti sunmaya başladı.

Günde 6 eve giden fizyoterapistler, hastalıklarına göre vatandaşların yapmaları gereken fizik hareketlerini uyguluyor. 45 dakika süren seanslar sonucunda hastalar, daha rahat hareket edebilir hale geliyor.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, gazetecilere, 65 yaş ve üstü vatandaşlara yönelik evde sağlık hizmetleri ile onların sosyal koşullarını iyileştirmeye çalıştıklarını belirtti.

Yaşlıların sağlıklarını daha iyi hale getirmek ya da belirli bir düzeyde tutmak için sağlık hizmetini evlere götürdüklerine işaret eden Demir, "Bunlardan bir tanesi de evde fizyoterapi seanslarıdır. Tedavisi yarım kalmış veya aksamış engelli ve yaşlı hastalarımızın evlerine giden fizyoterapistlerimiz, yaptırdıkları fizik egzersizleriyle bu kişilerin yaşamlarını kolaylaştırıyor." ifadelerini kullandı.

Yalnız yaşayan, kişisel işlerini yapamayan, desteğe muhtaç, maddi ve sosyal yönden yetersiz, fiziksel açıdan günlük aktiviteleri yetersiz, kendi başına sağlık kurumlarına ulaşamayan yaşlı, kimsesiz ve engellilere yönelik çok sayıda evde sağlık hizmeti verdiklerini vurgulayan Demir, şunları kaydetti:

"Fizyoterapi seansları ile amacımız, yaşlılarımızın fiziksel aktivitelerini artırarak yaşam fonksiyonlarını yükseltmektir. Sağlık durumlarını iyileştirip daha rahat hareket edebilmelerini sağlamak istiyoruz. Bu sayede kaslarını güçlendirip hareket kabiliyetini artırmış ve yaşamlarını kolaylaştıracak hale gelmiş olacaklar. Bu hizmetten dolayı çok memnun kalıyorlar."

İlkadım ilçesi Adalet Mahallesi'ndeki evlerinde fizyoterapi seansı alan Salih-Mürvet çifti ise fizik tedavi egzersizleriyle daha rahat hareket etme imkanı bulduklarını ifade etti.

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Kaynak: AA

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