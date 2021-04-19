Son dakika haberleri! SAMSUN'DA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! SAMSUN'DA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler: SAMSUN'da 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

SAMSUN'da 5 katlı binanın 4'üncü katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Esenevler Mahallesi'nde bulunan 5 katlı binanın 4'üncü katındaki dairede, saat 13.00 sırlarında bilinmeyen nedenle çıktı. Dumanları fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiyeye haber verirken, binadakiler de dışarı çıktı. Kısa sürede olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Hasara oluşan evin, yabancı uyruklu kişiye ait olduğu ve yangın sırasında boş olduğu öğrenildi.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturma başlatıldı.

Son dakika haberleri! SAMSUN'DA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN
Son dakika haberleri! SAMSUN'DA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN
Son dakika haberleri! SAMSUN'DA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN
Son dakika haberleri! SAMSUN'DA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN
Son dakika haberleri! SAMSUN'DA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN
Son dakika haberleri! SAMSUN'DA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN
Son dakika haberleri! SAMSUN'DA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Meral Akşener Mustafa Destici Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cansu Dere Acun Ilıcalı Burcu Biricik Mustafa Üstündağ
Spor Arda Turan Bülent Uygun Gökhan Gönül Abdullah Avcı Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Nisan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! SAMSUN'DA 5 KATLI APARTMANDA YANGIN
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 19.4.2021 15:05:07. #1.15#

title