Son dakika... Samsun'da 3 tarlada kaçak olarak ekili 140 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Son dakika haberine göre Samsun'da tarım müdürlüğü ekipleri ile jandarma tarafından 3 tarlada yapılan kontrolde kaçak olarak ekili 140 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'da tarım müdürlüğü ekipleri ile jandarma tarafından 3 tarlada yapılan kontrolde kaçak olarak ekili 140 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri yasal kenevir alanlarını kontrol ettikleri sırada Düznarlı mevkisinde geçen yıl izinli ekim yapan ancak bu yıl izin almayan A.A.'ya ait tarlada kaçak olarak ekili 25 bin 810 kök, H.A.'ya ait 88 bin 230 kök ve B.A.'ya ait tarlada ise 26 bin 930 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili tarla sahipleri jandarma tarafından gözaltına alındı. Tarlada ekili kenevirler savcının talimatı doğrultusunda iş makineleri yardımıyla sürülerek imha edildi. Gözaltına alınan A.A., H.A. ve B.A. ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı