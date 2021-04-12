Son dakika... Samsun'da 3 tarlada kaçak olarak ekili 140 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika... Samsun'da 3 tarlada kaçak olarak ekili 140 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Son dakika... Samsun'da 3 tarlada kaçak olarak ekili 140 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Son dakika haberine göre Samsun'da tarım müdürlüğü ekipleri ile jandarma tarafından 3 tarlada yapılan kontrolde kaçak olarak ekili 140 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Samsun'da tarım müdürlüğü ekipleri ile jandarma tarafından 3 tarlada yapılan kontrolde kaçak olarak ekili 140 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Olay, Samsun'un Vezirköprü ilçesinin Narlısaray Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Vezirköprü Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü ekipleri ile jandarma ekipleri yasal kenevir alanlarını kontrol ettikleri sırada Düznarlı mevkisinde geçen yıl izinli ekim yapan ancak bu yıl izin almayan A.A.'ya ait tarlada kaçak olarak ekili 25 bin 810 kök, H.A.'ya ait 88 bin 230 kök ve B.A.'ya ait tarlada ise 26 bin 930 kök kenevir bitkisi ele geçirdi. Olayla ilgili tarla sahipleri jandarma tarafından gözaltına alındı. Tarlada ekili kenevirler savcının talimatı doğrultusunda iş makineleri yardımıyla sürülerek imha edildi. Gözaltına alınan A.A., H.A. ve B.A. ifadesi alındıktan sonra savcının talimatı doğrultusunda serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Süleyman Soylu Ahmet Davutoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Kaan Yıldırım Perihan Savaş
Spor Diego Sergen Yalçın Rachid Ghezzal Oğuzhan Özyakup Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Medya Beşiktaş
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Son dakika... Samsun'da 3 tarlada kaçak olarak ekili 140 bin 970 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.4.2021 17:12:47. #1.15#
title