Son dakika: Samsun'da 3 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika: Samsun'da 3 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı

Son dakika: Samsun'da 3 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberine göre Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptıkları iddia edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, sokak satıcılarına yönelik yaptıkları çalışmalar kapsamında tespit edilen şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik bu sabah il merkezinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmada, 0,33 gram sentetik kannabinoid (bonzai) maddesi, 1,69 gram esrar maddesi, 11,51 gram metamfetamin maddesi, 54 kapsül sentetik ecza hap, 1 adet hassas terazi ve 5 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. Olayla ilgili uyuşturucu ticareti yaptıkları tespit edilen 3 kişi gözaltına alındı.

Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Sigara külünden eteği tutuşan kadın, hayatını kaybetti
Sigara külünden eteği tutuşan kadın, hayatını kaybetti
Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler mezarlıkta kavga etti
Annelerinin defni konusunda anlaşamayan kardeşler mezarlıkta kavga etti
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Mustafa Şentop Mustafa Varank Devlet Bahçeli Mehmet Özhaseki
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hande Erçel Kerem Kamışlı
Spor Ali Koç Mesut Özil Metin Oktay Burak Elmas Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika: Samsun'da 3 kişi uyuşturucu ticaretinden gözaltına alındı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 30.6.2021 11:14:33. #1.16#

title