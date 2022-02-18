Son dakika... Samsun'da 233 bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirildi: 2 gözaltı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da polis tarafından bir ev ve araçta yapılan aramada 233 bin 660 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde alınan istihbari bilgiler doğrultusunda Canik ilçesi Toptepe Mahallesi'ndeki önceden tespit edilen adresler ve araçlarda arama yaptı. Yapılan aramalarda 233 bin 660 kapsül sentetik ecza ele geçirildi.

Olayla ilgili T.T. ve E.Ö. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı. Soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa