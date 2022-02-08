Son dakika: Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinde gözaltına alındı - Haberler
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Son dakika: Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinde gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Son dakika: Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinde gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

SAMSUN (İHA) - Samsun'da uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi narkotik polisinin takibi sonucu yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları takip ve çalışma sonucu uyuşturucu madde ticareti yaptıkları iddia edilen Ü.K.ve H.G.','yi yakalayarak gözaltına aldı. Polisteki sorguları tamamlanan 2 kişi "uyuşturucu ticareti" suçundan bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren H.G. serbest bırakılırken, Ü.K.ise tutuklanması talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Nöbetçi mahkemeye ifade veren Ü.K. mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevine gönderildi. - SAMSUN

Son dakika: Samsun'da 2 kişi uyuşturucu ticaretinde gözaltına alındı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Samsun Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu Ticareti, Narkotik, Samsun, 3. Sayfa, Haber

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