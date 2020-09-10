Son Dakika: Samsun'da 1 yabancı DEAŞ'tan gözaltına alındı
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Son Dakika: Samsun'da 1 yabancı DEAŞ'tan gözaltına alındı

Son dakika haberleri: Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Son Dakika: Samsun'da 1 yabancı DEAŞ'tan gözaltına alındı
10.09.2020 13:27 | Son Güncelleme: 10.09.2020 13:32

Samsun'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda, Suriye uyruklu bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Şube Müdürlüğü ekipleri, alınan istihbari bilgiler doğrultusunda DEAŞ silahlı terör örgütüne yönelik sabah saatlerinde Canik ilçesindeki bir eve operasyon düzenledi. Operasyonda DEAŞ ile bağlantısı olduğu ileri sürülen Suriye uyruklu C.E. gözaltına alındı. Gözaltına alınan C.E., sorgulanmak üzere Samsun Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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