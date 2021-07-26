Son dakika: Samsun'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısında 1 zanlı tutuklandı

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Atakum ilçesinde, geçen hafta 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kahvehaneye silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.