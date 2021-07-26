Son dakika: Samsun'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısında 1 zanlı tutuklandı
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Son dakika: Samsun'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısında 1 zanlı tutuklandı

Son dakika: Samsun'da 1 kişinin öldüğü 3 kişinin yaralandığı kahvehane saldırısında 1 zanlı tutuklandı
Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş - Haberler | Güncel

Son dakika gelişmesine göre Samsun'un Atakum ilçesinde, geçen hafta 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kahvehaneye silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Samsun'un Atakum ilçesinde, geçen hafta 1 kişinin öldüğü, 3 kişinin de yaralandığı kahvehaneye silahla ateş açılmasıyla ilgili gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekiplerince, Taflan Mahallesi Yalı Camisi yakınındaki kahvehaneye düzenlenen saldırıyla ilgili yürütülen çalışma sonucu A.A (40) gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Taflan Mahallesi Yalı Camisi yakınındaki kahvehanede oturanlara 17 Temmuz'da ateş açılmıştı. Saldırıda, Bayram Taşkara (60), oğlu Hacı Recep Taşkara (27), Ali Bilgin (20) ve Bilgivar Akpınar yaralanmıştı. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılan yaralılardan Bayram Taşkara, kurtarılamamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Çavuş

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