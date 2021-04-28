Son dakika... Samsun Büyükşehir Belediyesinden yetim çocuklara hediye

Son dakika gelişmesine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi, yetim çocukları evlerinde sık sık ziyaret ediyor, sürpriz hediyelerle çocukların yüzlerini güldürüyor.

Samsun Büyükşehir Belediyesi, yetim çocukları evlerinde sık sık ziyaret ediyor, sürpriz hediyelerle çocukların yüzlerini güldürüyor.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, her yıl ramazan ayının 15. günü Müslüman ülkelerde kutlanan Dünya Yetimler Günü dolayısıyla Samsun Büyükşehir Belediyesi, İnsani Yardım Vakfı ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İHH) koordinasyonuyla kentteki yetim çocuklar ziyaret edildi.

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Kadın Aile ve Toplum Hizmetleri Şube Müdürlüğü bünyesinde görevli sosyal destek grubu ekipleri, ziyaretlerde yetim çocukları sevdi, onlarla sohbet etti.

Ekipleri karşılarında görünce mutluluklarını gizleyemeyen yetim çocuklar, kendilerine getirilen hediyelerden dolayı ekiplere teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü