Son dakika... Samsun Büyükşehir Belediyesinden Giresun'a destek
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Samsun Büyükşehir Belediyesinden Giresun'a destek

Son dakika haberine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi, Giresun'da meydana gelen sel felaketinin yaralarının sarılması için 2 iş makinesini ve 6 personelini bölgeye gönderdi.

Son dakika... Samsun Büyükşehir Belediyesinden Giresun'a destek
23.08.2020 16:26 | Son Güncelleme: 23.08.2020 16:30

Samsun Büyükşehir Belediyesi, Giresun'da meydana gelen sel felaketinin yaralarının sarılması için 2 iş makinesini ve 6 personelini bölgeye gönderdi. Ayrıca arama kurtarma çalışmalarına yardımcı olmak için de 3 dalgıç ve 3 cankurtaran Giresun'a sevk edildi.

Giresun'da etkili olan sağanak yağış nedeniyle meydana gelen sel ve heyelanın yaralarını sarmak için Samsun Büyükşehir Belediyesi de seferber oldu. 4 kişinin hayatını kaybettiği, 11 kişiyi arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü bölgeye Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir'in talimatı ile Büyükşehir Belediyesinden de ekipler sevk edildi. 2 iş makinesi ve 6 personelin yanı sıra, İtfaiye Daire Başkanlığından da 3 dalgıç ve 3 cankurtaran bölgeye gönderildi. Temel ihtiyaç malzemeleri noktasında da elinden gelen desteği sağlamaya çalışan Büyükşehir Belediyesi, Giresun'a bir tır ambalajlı su gönderdi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet dileyerek şunları söyledi:

"Samsun olarak Giresun halkının her zaman yanındayız. Cumhurbaşkanımız liderliğinde devletimiz tüm birimleriyle orada. Yaraların sarılması için gerekli her türlü çalışma yapılmakta. Bizler de her zaman Giresun halkının yanında olduğumuzu bir kez daha ifade ediyoruz. Elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Tekrar hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm Giresun halkına geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum." - SAMSUN

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek Ekonomi
Koronavirüs risk grubunda bulunanlar rapor alarak izinli sayılabilecek
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu Ekonomi
92 model Serçe'ye 45 bin TL verdi, adını da 'Koronasavar' koydu
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi Güncel
Son Dakika: Giresun'da meydana gelen sel felaketinde ölü sayısı 5'e yükseldi
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu 3. Sayfa
Düğünde kavga çıktı, gelin ve 2 kişi hastanelik oldu
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak Ekonomi
Karadeniz'de bulunan 320 milyar metreküplük doğal gaz milli imkanlarla çıkarılacak
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı Güncel
Giresun'a ağustos ayı ortalamasının 1,5 katı bir günde yağdı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Erzincan'da meydana gelen kazanın altından filmlere konu olacak acı hikaye çıktı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, uçak gemisi yapma talimatı
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Araçtan atladığı öne sürülen annesi gözü önünde ölen Zeynep: Annemi tutumadım
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Giresun'daki sel sonrası bir çuval fındığı almaya çalışan iki kişi gözaltına alındı
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Koronavirüse direnç gösteren sarımsağın ihracatı durduruldu
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Tokat attığı kadın sürücü tekvandocu çıktı! Adamın dayak yediği anlar kameraya yansıdı
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Antalya'da sahilde yürüyüş yapan kadına cinsel saldırı! 3 metrelik çukura sürükledi
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Genç Osman'ın ani ölümü ikizleri ayırdı! Karantinada olan aile, oğullarını son yolculuğuna uğurlayamadı
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Mahalleyi saran kötü kokular komşuları harekete geçirdi, bir evde cansız beden bulundu
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Giresun'un Dereli ilçesindeki dükkanların hepsi kullanılamaz hale geldi
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Cemal Can Canseven kostümünü giydi, Danla Bilic'in karşısında diz çöktü
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Efsane boksör Mike Tyson, Badou Jack ile birlikte namaz kıldı
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Şeyma Subaşı'nın karın kaslı paylaşımı takipçilerini mest etti
Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı
Marmaris'te karaya oturan lüks tekne vatandaşlar tarafından kurtarıldı
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
60 yaşındaki adam, yalnız yaşadığı evde ölü bulundu
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
Bu nasıl baba? Telefon şifresini söylemeyen kızını, İngiliz anahtarıyla dövdü
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
İstanbul'da görülen dev iguana, bakanlık yetkililerini harekete geçirdi
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Fenerbahçe, Roma'lı Diego Perotti'ye 16.4 Milyon TL bonservis bedeli ödeyecek
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
Şevval Şahin'in kaldığı köşkün sırrı ortaya çıktı! Sevgilisiyle kalan tescilli güzel, köşkte misafirmiş
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
14 yaşında cinsel istismara uğrayan model, anne olamayacağını öğrenince canına kıydı
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Boşanma davalarında erkekler için emsal karar
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı
Galatasaray, Ismaila Coulibaly'nin transferinde sona yaklaştı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Hindistan'da bir kadından 54 kilogram tümör çıkarıldı
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Trafik kazasında hurdaya dönen araçtan fırlayan kadın, hayatını kaybetti
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Murat Kurum Donald Trump Meral Akşener Angela Merkel Berat Albayrak
Magazin Murat Boz Can Yaman Acun Ilıcalı Engin Altan Düzyatan
Spor Erol Bulut Fatih Terim Gökhan Gönül Sergen Yalçın Hamza Hamzaoğlu
Daha Fazla Sel Kaza Adana Dereli
Şu an buradasınız: Son dakika... Samsun Büyükşehir Belediyesinden Giresun'a destek - Giresun
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.8.2020 16:32:53. #1.15#
title