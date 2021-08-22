Son dakika: Samsun Büyükşehir Belediyesinden Babaçay'daki selzedelere psikososyal destek
Bir son dakika haberine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyündeki selzedelere psikososyal destek sağlıyor.
Samsun Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyündeki selzedelere psikososyal destek sağlıyor.
Bölgede 11 Ağustos'ta şiddetli yağışların ardından yaşanan selde, Babaçay köyünde 15 kişi hayatını kaybetti. 40 evin sel sularıyla yıkıldığı köyde, hasar gören 19 ev de yıkılmak için tahliye edildi.
Sel sularının aniden bastırdığı köyde, saatlerce kurtarılmayı bekleyen, komşularını, evlerini, yakınlarını kaybeden köy sakinleri büyük bir travma yaşadı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, afetzedelerin yaşadıkları travmayı kısa sürede atlatıp normal yaşamlarına devam edebilmeleri amacıyla Samsun'dan bölgeye psikologlar gönderildiği belirtildi.
Samsun Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı psikososyal destek ekibinin, selzedeleri evlerinde ziyaret ederek görüştüğü ifade edilen açıklamada, selden etkilenenlere psikososyal destek sunulmaya başlandığı çocuklara da hediyeler dağıtıldığı kaydedildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Veysel Altun