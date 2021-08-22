Son dakika: Samsun Büyükşehir Belediyesinden Babaçay'daki selzedelere psikososyal destek

Bir son dakika haberine göre Samsun Büyükşehir Belediyesi, sel felaketinden en çok etkilenen yerleşim yerlerinden Sinop'un Ayancık ilçesine bağlı Babaçay köyündeki selzedelere psikososyal destek sağlıyor.