Son Dakika: Samsun Atakum Belediye Başkanı Deveci'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Son Dakika: Samsun Atakum Belediye Başkanı Deveci'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

28.09.2020 15:55 | Son Güncelleme: 28.09.2020 15:58
Son Dakika: Samsun Atakum Belediye Başkanı Deveci'nin Kovid-19 testi pozitif çıktı

Son dakika gündem haberi: Samsun'da, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Samsun'da, Atakum Belediye Başkanı Cemil Deveci'nin koronavirüs testi pozitif çıktı.

Deveci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kovid-19 testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Deveci paylaşımında, "Kıymetli yurttaşlarım, şüpheli bir temas neticesinde yapılan Kovid-19 testim pozitif, eşim Gülay Deveci'nin ise negatif çıktı. Sağlık durumumuz gayet iyi. Bir an önce tedavi sürecimi tamamlayıp, halkım için çalışmaya devam etmek istiyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Mehmet Kürkçü

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