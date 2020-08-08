Son Dakika | Samsun'a şehit ateşi düştü (2) Son dakika haberine göre Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın şehadet haberi üzerine baba evi ve sokağa Türk bayrağı asıldı.

Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Süleyman Ural'ın şehadet haberi üzerine baba evi ve sokağa Türk bayrağı asıldı. Şehit Süleyman Ural'ın Merve Şahin ile 5 aylık nişanlı olduğu ve düğün hazırlığı yaptığı öğrenildi. Aldığı acı haberin ardından hüzne boğulan şehidin babası Aslan ve annesi Arife Ural, komşuları tarafından teselli edilmeye çalışıldı.

Kaynak: DHA