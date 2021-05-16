Son Dakika | Şampiyonluk kutlamalarında terör estiren maganda yakalandı

Son dakika 3. sayfa haberi... Şampiyonluk kutlamalarında terör estiren maganda yakalandı Bağcılar'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan maganda yakalandı İstanbul'da şampiyonluk kutlamasını bahane ederek terastan tabancayla ateş açan ve o anları kaydettirip sosyal medyada paylaşan maganda, Bağcılar İlçe...

Şampiyonluk kutlamalarında terör estiren maganda yakalandı

Bağcılar'da şampiyonluk kutlamalarında havaya ateş açan maganda yakalandı

İSTANBUL - İstanbul'da şampiyonluk kutlamasını bahane ederek terastan tabancayla ateş açan ve o anları kaydettirip sosyal medyada paylaşan maganda, Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Ateş açtığı anlar ise kameralara yansıdı.

Beşiktaş'ın şampiyon olmasının ardından başlayan kutlamalar kapsamında Bağcılar'da gece saatlerinde bir şahıs, teras katından tabancayla havaya ateş açtı. Defalarca ateş eden maganda o anları kaydettirip bir de sosyal medyada paylaştı. Görüntülerin ardından harekete geçen Bağcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptığı çalışmada havaya ateş açan şahsın Uğur A.olduğunu tespit etti.

Bağcılar polisi magandayı kıskıvrak yakaladı

Adresini belirleyen polis ekipleri, şahsı olayda kullandığı tabancayla birlikte kıskıvrak yakaladı. Gözaltına alınmasının ardından sağlık kontrolünden geçirilen şahıs emniyete götürüldü. Burada ifadesi alınan Uğur A.'ya "Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Sokulması" ve "Ateşli Silahlar Kanununa Muhalefet" suçundan adli işlem yapıldı. İfadesinde Beşiktaş'ın şampiyon olmasından ötürü kutlama yapmak amacıyla ateş açtığını söylediği öğrenilen şahıs pişman olduğunu belirtti. Emniyette işlemleri tamamlamam şahıs adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı