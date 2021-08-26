Son Dakika... Şampiyonlar Ligi Grupları belli oldu! Şampiyonlar Ligi ilk maçlar ne zaman? Hangi takımlar eşleşti? Beşiktaş hangi grupta?

Şampiyonlar Ligi Grupları belli oldu! bunun üzerine Şampiyonlar Ligi ile ilgili detaylar en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup eşleşmeleri haberimizde. Peki, Son Dakika... Şampiyonlar Ligi Grupları belli oldu! Şampiyonlar Ligi ilk maçlar ne zaman? Hangi takımlar eşleşti? Beşiktaş hangi grupta? Şampiyonlar eşleşmesi ne oldu?

Şampiyonlar Ligi Grup eşleşmeleri belli oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde görkemli bir tören ile gerçekleşen Şampiyonlar Ligi grup eşleşmeleri dünyanın birçok yerinden büyük bir ilgi gördü. Bu bağlamda vatandaşlar internette en çok "Şampiyonlar Ligi Grupları belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi ilk maçlar ne zaman? Hangi takımlar eşleşti? Beşiktaş hangi grupta? Şampiyonlar eşleşmesi ne oldu? Beşiktaş kimlerle eşleşti? Şampiyonlar Ligi ilk maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman?" soruları araştırılmakta. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup eşleşmeleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde.

BEŞİKTAŞ KİMLERLE EŞLEŞTİ?

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi eşleşmesi saat 19.00'da başlayan kura çekiminde belli oldu. Beşiktaş C Grubu'nda Sporting Lisbon, Dortmund ve Ajax ile eşleşti.

C GRUBU

BEŞİKTAŞ

Sporting Lisbon

Dortmund

Ajax

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI BELLİ OLDU!

Şampiyonlar Ligi Grup Eşleşmeleri şu şekildedir;

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI

A GRUBU

Manchester City

Paris Saint-Germain

RB Leipzig

Club Brugge

B GRUBU

Atletico Madrid

Liverpool

Porto

Milan

C GRUBU

Beşiktaş

Sporting Lisbon

Borussia Dortmund

Ajax

D GRUBU

Internazionale Milan

Real Madrid

Shakhtar Donetsk

Sheriff

E GRUBU

Bayern Münih

Barcelona

Benfica

Dinamo Kiev

F GRUBU

Villarreal

Manchester United

Atalanta

Young Boys

G GRUBU

Lille

Sevilla

Salzburg

Wolfsburg

H GRUBU

Chelsea

Juventus

Zenit

Malmö

ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları 14-15 Eylül'de yapılacak maçlarla başlayacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?

Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ TUR SİSTEMİ NASIL?

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE, NE ZAMAN OLACAK?

Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ!

Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:

Grup 1. maçları: 14-15 Eylül

Grup 2. maçları: 28-29 Eylül

Grup 3. maçları: 19-20 Ekim

Grup 4. maçları: 2-3 Kasım

Grup 5. maçları: 23-24 Kasım

Grup 6. maçları: 7-8 Aralık

Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022

Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022

Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022

Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022

Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022

Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022

Final maçı: 28 Mayıs 2022