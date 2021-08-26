Son Dakika... Şampiyonlar Ligi Grupları belli oldu! Şampiyonlar Ligi ilk maçlar ne zaman? Hangi takımlar eşleşti? Beşiktaş hangi grupta?
Şampiyonlar Ligi Grupları belli oldu! bunun üzerine Şampiyonlar Ligi ile ilgili detaylar en çok merak edilen konular arasında yer almakta. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer alacağı Şampiyonlar Ligi grup eşleşmeleri haberimizde. Peki, Son Dakika... Şampiyonlar Ligi Grupları belli oldu! Şampiyonlar Ligi ilk maçlar ne zaman? Hangi takımlar eşleşti? Beşiktaş hangi grupta? Şampiyonlar eşleşmesi ne oldu?
Şampiyonlar Ligi Grup eşleşmeleri belli oldu. İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde görkemli bir tören ile gerçekleşen Şampiyonlar Ligi grup eşleşmeleri dünyanın birçok yerinden büyük bir ilgi gördü. Bu bağlamda vatandaşlar internette en çok "Şampiyonlar Ligi Grupları belli oldu mu? Şampiyonlar Ligi ilk maçlar ne zaman? Hangi takımlar eşleşti? Beşiktaş hangi grupta? Şampiyonlar eşleşmesi ne oldu? Beşiktaş kimlerle eşleşti? Şampiyonlar Ligi ilk maçları ne zaman? Şampiyonlar Ligi grup maçları ne zaman?" soruları araştırılmakta. Temsilcimiz Beşiktaş'ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi grup eşleşmeleriyle ilgili tüm detaylar haberimizde.
BEŞİKTAŞ KİMLERLE EŞLEŞTİ?
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi eşleşmesi saat 19.00'da başlayan kura çekiminde belli oldu. Beşiktaş C Grubu'nda Sporting Lisbon, Dortmund ve Ajax ile eşleşti.
C GRUBU
- BEŞİKTAŞ
- Sporting Lisbon
- Dortmund
- Ajax
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI BELLİ OLDU!
Şampiyonlar Ligi Grup Eşleşmeleri şu şekildedir;
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUPLARI
A GRUBU
- Manchester City
- Paris Saint-Germain
- RB Leipzig
- Club Brugge
B GRUBU
- Atletico Madrid
- Liverpool
- Porto
- Milan
C GRUBU
- Beşiktaş
- Sporting Lisbon
- Borussia Dortmund
- Ajax
D GRUBU
- Internazionale Milan
- Real Madrid
- Shakhtar Donetsk
- Sheriff
E GRUBU
- Bayern Münih
- Barcelona
- Benfica
- Dinamo Kiev
F GRUBU
- Villarreal
- Manchester United
- Atalanta
- Young Boys
G GRUBU
- Lille
- Sevilla
- Salzburg
- Wolfsburg
H GRUBU
- Chelsea
- Juventus
- Zenit
- Malmö
ŞAMPİYONLAR LİGİ İLK HAFTA MAÇLARI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi ilk hafta maçları 14-15 Eylül'de yapılacak maçlarla başlayacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ GRUP MAÇLARI NE ZAMAN?
Devler Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ TUR SİSTEMİ NASIL?
Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.
ŞAMPİYONLAR LİGİ FİNALİ NEREDE, NE ZAMAN OLACAK?
Geçen sezon İngiltere ekibi Chelsea'nin mutlu sona ulaştığı UEFA Şampiyonlar Ligi'nin finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.
ŞAMPİYONLAR LİGİ MAÇ TAKVİMİ!
Şampiyonlar Ligi'nde maç tarihleri şu şekilde:
Grup 1. maçları: 14-15 Eylül
Grup 2. maçları: 28-29 Eylül
Grup 3. maçları: 19-20 Ekim
Grup 4. maçları: 2-3 Kasım
Grup 5. maçları: 23-24 Kasım
Grup 6. maçları: 7-8 Aralık
Son 16 turu ilk maçları: 15-16 Şubat ve 22-23 Şubat 2022
Son 16 turu rövanş maçları: 8-9 Mart ve 15-16 Mart 2022
Çeyrek final ilk maçları: 5-6 Nisan 2022
Çeyrek final rövanş maçları: 12-13 Nisan 2022
Yarı final ilk maçları: 26-27 Nisan 2022
Yarı final rövanş maçları: 3-4 Mayıs 2022
Final maçı: 28 Mayıs 2022