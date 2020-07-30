Son Dakika: Şampiyon ve Efe isimli tosunlar hemen satıldı Son dakika haberine göre Şampiyon ve Efe isimli tosunlar hemen satıldı Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, biri 1 ton 350 kilogram, diğeri 1 ton 260 kilogram olan iki dana, pazarda satışa çıkarılır çıkarılmaz alıcı buldu.

Şampiyon ve Efe isimli tosunlar hemen satıldı

BALIKESİR - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, biri 1 ton 350 kilogram, diğeri 1 ton 260 kilogram olan iki dana, pazarda satışa çıkarılır çıkarılmaz alıcı buldu.

Ayvalık'ın en büyük canlı hayvan üreticisi olan Barbun'un Çiftliği'nde yetişen Şampiyon ve Efe isimli danalar, kurban pazarında satışa sunuldu. Vatandaşların heybetli görünümleriyle yoğun ilgi gösterdiği iki dana da satışa çıkarıldıktan birkaç saat sonra alıcı buldu. Barbunun Çiftliği'nin sahibi ve Ayvalık Ziraat Odası Başkanı Hasan Baysal, danaların birinin İstanbulu, diğerinin ise Ayvalıklı bir müşteri tarafından satın alındığını belirterek, "Kendi çiftiğimizde yetiştirdiğimiz büyükbaş ve küçükbaş kurbanlıklara bu yıl beklediğimizin üzerinde bir talep oldu. Bu yıl bölgemizin en büyük kurbanlıkları yinebizim çiftliğimizde yetişti. Bunlardan 26 aylık Şampiyon ile 24 aylık olan Efe isimli danalarımız pazarda yoğun ilgi gördü. Şampiyon'un ağırlığı bin 260 kilogram, Efe'nin ağırlığı ise bin 350 kilogramdır" dedi.

Korona virüs pandemisi gölgesinde geçirdikleri bu bayramın kendileri açısından oldukça bereketli geçtiğini kaydeden Hasan Baysal, "Ayvalık turistik bir bölge olduğundan, yaz aylarına ait bir yoğunluk olduğu için satışlarımız çok şükür güzel gidiyor. Bizden kurbanını satın alan müşterilerimize, kurbanlarını İslami kurallara uygun olarak usta kasaplara kestirip profesyonel ekiplerimizle paketleyerek teslim etmekteyiz. Bu yıl pazarda salgından etkilenen bir çok satıcı arkadaşlarımız oldu. Ama çok şükür biz yıllardır bu işi yaptığımız için bu yönde pek etkilenmedik" diye konuştu.

Kaynak: İHA