Son dakika! Samandağ'daki orman yangını kontrol altına alındı
Bir son dakika haberine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
05.09.2020 19:47 | Son Güncelleme: 05.09.2020 19:51
Hatay'ın Samandağ ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlçeye bağlı YeniKöy Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan yangını gören vatandaşlar, durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile 2 helikopter, 30 arazöz, 15 su tankı ve 4 dozer sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
(Alican Gümüş - Mehmet Bayrak - Onur Akbulut/İHA)
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Kaynak: İHA