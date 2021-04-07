Şam'da Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tanıklık eden Dumalılar, 3 yıldır adalet bekliyor (1)
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Şam'da Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tanıklık eden Dumalılar, 3 yıldır adalet bekliyor (1)

Anadolu Ajansı - Haberler | Güncel

Suriye'de 3 yıl önce Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına evlerinin altına kazdıkları tünellerde yakalanan görgü tanıkları, kıyamete benzettikleri o katliamın sorumlularının yargılanmasını istiyor.

Suriye'de 3 yıl önce Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına evlerinin altına kazdıkları tünellerde yakalanan görgü tanıkları, kıyamete benzettikleri o katliamın sorumlularının yargılanmasını istiyor.

sed rejiminin, Şam'ın merkezinin 10 kilometre doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan 2018'de kimyasal silahla 78 sivili öldürdüğü katliamın üzerinden 3 yıl geçti.

Kimyasal silah saldırısına evinin altında kazdığı tünelde yakalanan Ömer Nahsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bizim için kıyamet gününden farklı olmayan bir gündü" dedi.

Şam'da Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tanıklık eden Dumalılar, 3 yıldır adalet bekliyor (1)
Şam'da Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tanıklık eden Dumalılar, 3 yıldır adalet bekliyor (1)
Şam'da Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tanıklık eden Dumalılar, 3 yıldır adalet bekliyor (1)
Şam'da Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tanıklık eden Dumalılar, 3 yıldır adalet bekliyor (1)
Şam'da Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tanıklık eden Dumalılar, 3 yıldır adalet bekliyor (1)

Kaynak: Anadolu Ajansı

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