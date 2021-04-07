Şam'da Esed rejiminin kimyasal silah saldırısına tanıklık eden Dumalılar, 3 yıldır adalet bekliyor (1)

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Suriye'de 3 yıl önce Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına evlerinin altına kazdıkları tünellerde yakalanan görgü tanıkları, kıyamete benzettikleri o katliamın sorumlularının yargılanmasını istiyor.

Suriye'de 3 yıl önce Beşşar Esed rejiminin başkent Şam'ın Doğu Guta bölgesindeki Duma ilçesine düzenlediği kimyasal silah saldırısına evlerinin altına kazdıkları tünellerde yakalanan görgü tanıkları, kıyamete benzettikleri o katliamın sorumlularının yargılanmasını istiyor.

sed rejiminin, Şam'ın merkezinin 10 kilometre doğusunda yer alan Doğu Guta bölgesinin Duma ilçesinde 7 Nisan 2018'de kimyasal silahla 78 sivili öldürdüğü katliamın üzerinden 3 yıl geçti.

Kimyasal silah saldırısına evinin altında kazdığı tünelde yakalanan Ömer Nahsen, AA muhabirine yaptığı açıklamada "Bizim için kıyamet gününden farklı olmayan bir gündü" dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı