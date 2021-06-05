Son dakika! Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
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Son dakika! Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Son dakika! Salihli'deki uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri: Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Manisa'nın Salihli ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ilçede uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Aramalarda 25 gram metamfetamin ile 1 gram bonzai ele geçirildi. Operasyonda 4 kişi gözaltına alındı.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı. Diğer şüpheliler serbest bırakıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nurullah Kalay

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