Son dakika... Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama
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Son dakika... Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

23.02.2021 18:23 | Son Güncelleme: 23.02.2021 18:27
Son dakika... Salihli'de uyuşturucu operasyonu: 1 tutuklama

Edinilen son dakika haberine göre MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 552 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 552 gram metamfetamin ele geçirildi, gözaltına alınan 4 kişiden 1'i tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu tacirlerine yönelik başlattığı çalışma kapsamında bir eve baskın yaptı. S.D. isimli şüphelinin evinde yapılan aramada 552.48 gram metamfetamin, 1.94 gram esrar, 0.63 gram bonzai, 1 adet hassas terazi, 1 adet uyuşturucu madde alımında kullanılan aparat, 1 kurusıkı tabanca ile 2 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Evdeki S.D., S.Ö., Ö.T. ve C.I. gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.D. 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan tutuklanırken, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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