Son dakika! Salihli'de gökyüzünü aydınlatan ışık hüzmesi sonucu sazlık alanda yangın çıktı
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Son dakika! Salihli'de gökyüzünü aydınlatan ışık hüzmesi sonucu sazlık alanda yangın çıktı

Son dakika haberleri... MANİSA'nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

19.08.2020 03:41 | Son Güncelleme: 19.08.2020 03:46

MANİSA'nın Salihli ilçesinde gökyüzünü birkaç saniyeliğine aydınlatan ve meteor (gök taşı) olduğu öne sürülen ışık hüzmesi sonucu Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktı.

EGE Bölgesi'nde bazı illerde görülen ve Manisa'nın Salihli ilçesinde de fark edilen ışık hüzmesi sonucu Tekelioğlu ve Pazarköy Mahalleleri arasında sazlık alanda yangın çıktı.Salihli'nin Pazarköy Mahallesi Muhtarı Ercivan Konuk, şimşek çakar gibi ışık gördüklerini bu ışığın ardından Marmara Gölü yakınlarında bulunan sazlık alanda yangın çıktığını söyledi.

Konuk 'Şimşek çakar gibi bir ışık gördük. Bu ışık olayının ardından bir çok yerden arandım ve Marmara Gölü yakınlarında bulunan Kocaboyun Mevkii'nde yangın ihbarı aldım. Olay yerine geldiğimde çok geniş bir alanda yangın gördüm. Benim ardımdan gelen mahallelimizle birlikte itfaiye gelene kadar yangına müdahale ettik. Yaklaşık 50 dönümlük bir alan farklı farklı noktalardan cayır cayır yanıyordu. Bu bölgede insan eli ile bir yangın çıkması mümkün değil. Bu ışığı Kemer, Poyrazdamları, Karasavcı, Yeniköy gibi mahallelerden de görenler olduödedi.

Öte yandan sazlık alanda çıkan yangın, Pazarköy Mahallesi'nden Ali İnanç adlı bir vatandaş tarafından kaydedildi.

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Son dakika! Salihli'de gökyüzünü aydınlatan ışık hüzmesi sonucu sazlık alanda yangın çıktı

Kaynak: DHA

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