Son Dakika | Salihli'de çeşitli suçlardan arananlara operasyon: 11 tutuklama

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik ilçe genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 'taksirle ölüme neden olma', 'göçmen kaçakçılığı', 'silahla tehdit ve yaralama' suçlarından aranan 12 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, hakkında 'basit yaralama suçu' bulunan 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI