Son Dakika | Salihli'de çeşitli suçlardan arananlara operasyon: 11 tutuklama
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Son Dakika | Salihli'de çeşitli suçlardan arananlara operasyon: 11 tutuklama

25.02.2021 19:37 | Son Güncelleme: 25.02.2021 19:41
Son Dakika | Salihli'de çeşitli suçlardan arananlara operasyon: 11 tutuklama

Son dakika haberler: MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.

MANİSA'nın Salihli ilçesinde, çeşitli suçlardan aranan 12 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, haklarında yakalama kararı bulunan kişilere yönelik ilçe genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda aralarında 'taksirle ölüme neden olma', 'göçmen kaçakçılığı', 'silahla tehdit ve yaralama' suçlarından aranan 12 şüpheli yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklanırken, hakkında 'basit yaralama suçu' bulunan 1 kişi ise serbest bırakıldı.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Meral Akşener Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Selahattin Demirtaş
Magazin Ezgi Mola Cansu Dere İrem Derici Aleyna Tilki
Spor Ali Koç Mesut Özil Umut Bulut Ünal Karaman İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Son Dakika | Salihli'de çeşitli suçlardan arananlara operasyon: 11 tutuklama - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 25.2.2021 19:42:45. #1.15#
title