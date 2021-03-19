MANİSA Salihli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada
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MANİSA Salihli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

19.03.2021 18:39 | Son Güncelleme: 19.03.2021 18:49

Salihli'de cep telefonu hırsızlığı kameradaMANİSA'nın Salihli ilçesinde bir işyerinin camını taşla kırarak cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Salihli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

MANİSA'nın Salihli ilçesinde bir işyerinin camını taşla kırarak cep telefonu hırsızlığı yapan şüpheli, önce güvenlik kameralarına sonra polise yakalandı.

Olay, 17 Mart Çarşamba günü Salihli'nin Kocaçeşme Mahallesi 37 sokakta bulunan bir iletişim ürünleri satan iş yerinde meydana geldi.

Gece saatlerinde işyerinin camının kırılarak değişik marka ve modellerde telefon hırsızlığı olayı üzerine polis çalışma başlattı.

Salihli İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, işyerinin güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüphelinin H.E. (27) olduğu belirlendi. Şüpheli polis ekipleri tarafından çaldığı 3 telefonla yakalandı. Telefonlar sahibine teslim edilirken, şüpheli ise gözaltına alındı. Şüpheli H.E.'nin polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Öte yandan, güvenlik kamerası görüntülerinde işyerinin camı taş atarak kıran şüphelinin, telefonları alarak olay yerinden hızla uzaklaşması yer alıyor.

MANİSA Salihli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada
MANİSA Salihli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada
MANİSA Salihli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada
MANİSA Salihli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada
MANİSA Salihli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada
MANİSA Salihli'de cep telefonu hırsızlığı kamerada

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Emre SAÇLI

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