Son dakika... Salgındaki yeni dalgayla yıla zayıf başlangıç yapan Alman ekonomisi yeniden ivme kazanıyor
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Son dakika... Salgındaki yeni dalgayla yıla zayıf başlangıç yapan Alman ekonomisi yeniden ivme kazanıyor

Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş - Haberler | Güncel
Son dakika... Salgındaki yeni dalgayla yıla zayıf başlangıç yapan Alman ekonomisi yeniden ivme kazanıyor

Son dakika haberi... Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni dalga ile gelen kısıtlamalarla yıla zayıf bir başlangıç yapmasının ardından küresel ekonomideki toparlanma ve aşılamadaki kademeli ilerleme nedeniyle ivme kazanmasının beklendiğini duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, Alman ekonomisinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yeni dalga ile gelen kısıtlamalarla yıla zayıf bir başlangıç yapmasının ardından küresel ekonomideki toparlanma ve aşılamadaki kademeli ilerleme nedeniyle ivme kazanmasının beklendiğini duyurdu.

Almanya Ekonomi ve Enerji Bakanlığı, ülke ekonomisine yönelik aylık raporunu yayımladı.

Raporda, devam eden Kovid-19 kısıtlamaları nedeniyle 2021'in ilk çeyreğinde ekonomik üretimin "muhtemelen" yeniden düştüğü belirtilerek, "Ancak 2021'in tamamı için ekonomik toparlanmaya yönelik işaretler var. Aşılamanın ivme kazanması ve güçlü bir küresel ekonomi, güven yayıyor." denildi.

Alman imalat sektörünün salgında nispeten güçlü kaldığına işaret edilen raporda, sektörün siparişlerinin artmaya devam ettiği bildirildi.

Raporda, "Nisanda ekonomik durum iki yönlü kaldı. Hizmet sektörleri salgınla mücadele için alınan tedbirlerle kısıtlanmış olsa da sanayi ekonomisi nispeten güçlü." ifadeleri kullanıldı.

Aşılama kampanyasının hızlanmasının ticareti ve turizmi etkileyen Kovid-19 kısıtlamalarının yakında kaldırılacağı umutlarını artırdığı belirtilen raporda, "Ekonominin toparlanması artık büyük ölçüde salgının ne kadar sürdürülebilir bir şekilde kontrol edilebileceğine ve Kovid-19 kısıtlamalarının daha fazla gevşetilmesinin ne kadar hızlı mümkün olduğuna bağlı." denildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bahattin Gönültaş

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