Son dakika! Salgında Gizem'in öldüğü kaza yerine gelemeyen ailesi, 19 çiçek bıraktırdı
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Son dakika! Salgında Gizem'in öldüğü kaza yerine gelemeyen ailesi, 19 çiçek bıraktırdı

07.12.2020 15:38 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:42
Son dakika! Salgında Gizem'in öldüğü kaza yerine gelemeyen ailesi, 19 çiçek bıraktırdı

Son dakika haberleri... BURDUR'da, belediye kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversiteli Medine Gizem Çakal'ın (19), 4 senedir kızlarını anmak için kaza yerine gelen ailesi, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle gelemedi.

BURDUR'da, belediye kamyonunun çarpması sonucu yaşamını yitiren üniversiteli Medine Gizem Çakal'ın (19), 4 senedir kızlarını anmak için kaza yerine gelen ailesi, bu yıl koronavirüs salgını nedeniyle gelemedi. Ömer ve Teslime Çakal çifti, çiçekçi aracılığıyla kızlarının öldüğü yere 19 çiçek ve fotoğraflarını bıraktırdı.

Burdur'da, 7 Aralık 2016 tarihinde, Ramazan Altınsoy'un kullandığı, Burdur Belediyesi'ne ait kamyonun altında kalan, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Medine Gizem Çakal, yaşamını yitirdi. Denizli'de oturan ve her yıl kazanın olduğu yere gelerek, karanfil bırakan baba Ömer Çakal ve anne Teslime Çakal, bu sene pandemi nedeniyle gelemedi. Çakal çifti, Burdur'daki çiçekçi aracılığıyla kaza yerine 19 çiçek ve kızlarının fotoğraflarını bıraktırdı.Kaza yerine bırakılan Medine Gizem Çakal'ın fotoğrafının üzerindeki "Ben Medine Gizem Çakal. Gurbette üniversiteye giderken öldürülen ben, ne yaptım size? Hatta babama 'Ben nüfusumu Burdur'a alacağım. Burdur Belediyesi ve esnafı kazansın. Esnafın tek geliri asker ve öğrenci' dedim. Siz beni göz göre göre öldürdünüz. Oysa ben Müze Parkı'nda söz vermiştim babama. Takipçisi olacağız" yazısı dikkati çekti.


Son dakika! Salgında Gizem'in öldüğü kaza yerine gelemeyen ailesi, 19 çiçek bıraktırdı
Son dakika! Salgında Gizem'in öldüğü kaza yerine gelemeyen ailesi, 19 çiçek bıraktırdı
Son dakika! Salgında Gizem'in öldüğü kaza yerine gelemeyen ailesi, 19 çiçek bıraktırdı
Son dakika! Salgında Gizem'in öldüğü kaza yerine gelemeyen ailesi, 19 çiçek bıraktırdı
Son dakika! Salgında Gizem'in öldüğü kaza yerine gelemeyen ailesi, 19 çiçek bıraktırdı
Son dakika! Salgında Gizem'in öldüğü kaza yerine gelemeyen ailesi, 19 çiçek bıraktırdı
Son dakika! Salgında Gizem'in öldüğü kaza yerine gelemeyen ailesi, 19 çiçek bıraktırdı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mesut MADAN

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