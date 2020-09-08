Son dakika... Salgın döneminin en başarılı ekonomilerinden biri Türkiye
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika... Salgın döneminin en başarılı ekonomilerinden biri Türkiye

Gelen son dakika haberlerine göre 2020 yılının ikinci çeyreğinde başlayan ve tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgını dünya ekonomisini de derinden sarstı.

Son dakika... Salgın döneminin en başarılı ekonomilerinden biri Türkiye
08.09.2020 13:44 | Son Güncelleme: 08.09.2020 13:50

2020 yılının ikinci çeyreğinde başlayan ve tüm dünyayı etkileyen Koronavirüs salgını dünya ekonomisini de derinden sarstı. Türkiye, salgını en iyi yöneten ülkelerden biri olma başarısının yanında salgın döneminde ekonomiyi de en iyi yöneten ülkeler arasında oldu. Bloomberg'in yayınladığı pandemide en az daralmayı kaydeden ülkeler listesinde ilk üçe giren Türkiye'nin başarısı bir kez daha tescillendi.

Pandeminin etkisiyle 2020 yılının ikinci çeyreğinde, üretim ve ticari faaliyetleri durma noktasına gelen onlarca ülkenin ekonomisi gerileme kaydetti. Türkiye ise hem sağlık alanında hem de ekonomi de salgını en iyi yöneten ülkeler arasında gösterildi. Türkiye'nin başarısı, ABD merkezli Bloomberg'in pandemi sürecinde ekonomisi en az zarar gören ülkelerin yer aldığı bir araştırma sonucunda tescillendi.

Yayınlanan araştırmada tüm dünya ekonomileri yer alırken, ülkelerin üretim, ithalat-ihracat aktiviteleri ve kaydedilen zarar oranı temel alındı. Araştırmaya göre Türkiye, Çin ve Endonezya'nın ardından ekonomisi salgından en az zarar gören 3. ülke oldu. Araştırmaya göre aynı dönemdi ABD ekonomisi yüzde 5, İngiltere yüze 9,9 İspanya ise yüzde 12 daraldı. - İSTANBUL

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Meral Akşener Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Şener Muhterem Nur Tayanç Ayaydın Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Jose Sosa Lionel Messi Sergen Yalçın Hakan Çalhanoğlu
Daha Fazla Sinan Aşçı Caner Turp Çağla Demir Uşşaki Tarikatı
Şu an buradasınız: Son dakika... Salgın döneminin en başarılı ekonomilerinden biri Türkiye - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 8.9.2020 14:17:08. #1.14#
title